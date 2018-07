Trump podważa zasadę funkcjonowania NATO? Niepokojące słowa o Czarnogórze

Wszystko za sprawą słów, które padły w wywiadzie udzielonym przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Tuckerowi Carlsonowi z Fox News. Dziennikarz spytał Trumpa, czemu USA powinny wysłać żołnierzy, żeby bronić w razie ataku tak małego kraju jak Czarnogóra.

– Rozumiem, co ma pan na myśli. Zadałem to samo pytanie. Czarnogóra to mały kraj z bardzo silnymi ludźmi. Oni są bardzo agresywnymi ludźmi, mogą stać się agresywni i... gratulacje – mamy III wojnę światową – odparł Trump. – Ale w ten właśnie sposób zostało to ułożone – skomentował, nawiązując do zasad panujących w NATO. Czarnogóra dołączyła do Paktu Północnoatlantyckiego w czerwcu 2017 roku. Zgodnie z artykułem 5, członkowie NATO są zobligowani do pomocy w przypadku, gdy którykolwiek z ich sojuszników zostanie zaatakowany.

Słowa Trumpa komentowane są w kontekście jego niedawnego udziału w szczycie przywódców państw NATO w Brukseli. Amerykański prezydent w środę 11 lipca powiedział, że państwa członkowskie NATO powinny zwiększyć swoje wydatki na obronność do... 4 procent PKB, podwajając tym samym aktualny cel o 2 procent.

