Beata Szydło zabrała głos ws. możliwych zmian w 500+. „ Lepsze jest wrogiem dobrego”

Przypomnijmy, że na temat pomysłu rozszerzenia programu „500 plus” dla „Super Expressu" wypowiadał się wiceszef sejmowej Komisji finansów publicznych, przewodniczący Podkomisji stałej do spraw instytucji finansowych i główny ekonomista Kasy Krajowej SKOK – poseł PiS Janusz Szewczak. Stwierdził, że opcja „1000 plus” to „bardzo dobry pomysł”. – Mam wielką nadzieję, że w kolejnych latach naszych rządów przy dobrej koniunkturze gospodarczej uda się rozszerzyć „500 plus” i wprowadzić większy dodatek, np. „1000 plus”. Jestem jak najbardziej za takim rozwiązaniem. Jestem za wszelkimi formami wsparcia socjalnego, finansowego dla polskich rodzin. I myślę, że 1000 plus to byłby dobry pomysł – przekonywał.

Zmian nie będzie

Do sprawy odniosła się na Twitterze Beata Szydło, szefowa Komitetu Społecznego Rady Ministrów. „Pogram 500+ to ogromny sukces. Polskim rodzinom żyje się lepiej. Cieszę się, że jest dobrze odbierany przez Polaków. Pozytywnie oceniają go eksperci. Dlatego będzie kontynuowany w obecnej formule. Dyskusja o jego zmianie jest dziś niepotrzebna” – napisała była szefowa rządu. Wicepremier dodała, że „Lepsze jest wrogiem dobrego”.

Podobne stanowisko przedstawiła wcześniej szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej. „W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami dot. zwiększenia wysokości świadczenia wychowawczego informuję, że nie trwają żadne prace dotyczące zmian wysokości świadczenia przyznawanego w ramach programu Rodzina 500 plus" – napisała Elżbieta Rafalska. Minister przypomniała, że trwa przyjmowanie wniosków na nowy okres świadczeniowy.

