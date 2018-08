Prezydent krytycznie o ustawie PiS. „Mocno skłaniam się w kierunku zablokowania tej propozycji”

Wywiad z prezydentem zostanie opublikowany w czwartkowym wydaniu „DGP” , ale jego fragmenty już dzień wcześniej zamieszono na stronie internetowej. Głowa państwa odpowiada m.in. na pytanie dotyczące ewentualnego zawetowania przeforsowanej przez PiS nowelizacji ordynacji wyborczej do PE. Eksperci są zgodni, że nowe przepisy premiują większe ugrupowania i oznaczają w praktyce próg wyborczy rzędu nawet kilkunastu procent.

Andrzej Duda przyznał, że uważnie przygląda się temu rozwiązaniu, które jest analizowane także przez Biuro Prawa i Ustroju Kancelarii Prezydenta. – I mówię szczerze: mam ogromne wątpliwości, czy to powinna być część polskiego systemu prawnego. Nie widzę potrzeby tak fundamentalnego ograniczania dostępu do Parlamentu Europejskiego – zaznaczył. Prezydent podkreślił, że zdaniem ekspertów realny próg wyborczy zostanie podniesiony do poziomu minimum 11-12 procent, co w praktyce odbiera szanse mniejszym ugrupowaniom. Jak dodał, w takiej sytuacji część Polaków będzie miała poczucie pozbawienia reprezentacji w PE.

System dwupartyjny? Nie w ten sposób