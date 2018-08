Prezydent Andrzej Duda w Białym Domu. Podano termin wizyty w USA

„Prezydent Donald Trump i Pierwsza Dama Melania Trump powitają prezydenta Andrzeja Dudę i Pierwszą Damę Agatę Kornhauser-Dudę z Polski w ramach ich pierwszej oficjalnej wizyty w Białym Domu 18 września 2018 roku” – poinformowano na stronie internetowej Białego Domu.

„Wizyta ma miejsce w czasie, gdy Polska świętuje stulecie odzyskania swojej niepodległości i rok po historycznej wizycie prezydenta Trumpa w Warszawie w dniach 5 i 6 lipca 2017 roku” – podkreślono. „Prezydent Trump i prezydent Duda omówią plany wzmocnienia strategicznego partnerstwa miedzy Stanami Zjednoczonymi i Polską, zamierzają omówić tematy, które leżą we wspólnym interesie, takie jak handel, militaria i kwestie bezpieczeństwa” – czytamy o komunikacie.

Miesiące spekulacji

Spekulacje na temat możliwej wizyty prezydenta Dudy w Stanach Zjednoczonych trwały od dłuższego czasu. Pod koniec lipca we wpisie na Twitterze doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego potwierdził, że planowane jest spotkanie w Białym Domu. – Lada moment, w najbliższych dniach, może nawet we wtorek, możemy się spodziewać potwierdzenia terminu wizyty Prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie – mówił we wtorek 28 sierpnia rano Szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski

Czytaj także:

Andrzej Duda zaliczył wpadkę w Nowej Zelandii. Internauci są bezlitośni