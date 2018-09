Kto będzie prezesem PiS? Jarosław Kaczyński o przywództwie w partii

– 69 lat w polityce to sporo, ale to nie jest jeszcze wiek emerytalny. Ja mogę być prezesem partii krótko, ale mogę być też dłużej – odpowiedział enigmatycznie Kaczyński. – Kiedy powiem, że już będę rezygnował albo jakieś obiektywne powody doprowadzą do tego, że będę musiał zrezygnować, to oczywiście wtedy ta sprawa stanie. Teraz oczywiście takiego problemu nie ma. Jestem prezesem partii, mam grono bardzo dobrych współpracowników, mamy znakomitego premiera, wszystko jest dobrze – zapewnił prezes PiS.

Konwencja we Wrocławiu

W sobotę we Wrocławiu odbyła się pierwsza konwencja regionalna PiS. Uczestniczyli w niej m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński i premier Mateusz Morawiecki. Prezes Prawa i Sprawiedliwości ocenił, że program PiS dla samorządów został przygotowany w dialogu. – Jest on związany z rzeczywistością, ma charakter praktyczny. Nie opiera się na rzeczywistości wymyślonej, trzymamy się faktów, chodzimy po ziemi – ocenił. Dodał, że program powstał po setkach spotkań i konsultacji ze specjalistami. Kaczyński mówił, że program PiS ma charakter ogólnopolski, ale jest też podzielony na wiele programów lokalnych. – Jednocześnie jest to program spójny, w którego centrum jest człowiek. Nasze programy mają służyć temu, aby wszystkim Polakom żyło się coraz lepiej – dodał.

– Jesteśmy formacją demokratyczną i każdy, kto do takiej formacji należy, wie, że bez samorządu, rządu, wolności słowa i zgromadzeń państwo demokratyczne nie istnieje – mówił Kaczyński na konwencji. – Nie chcemy wojny politycznej, chcemy współpracy dla dobra narodu – dodał. Zapewnił, że PiS tworzą ludzie, którzy chcą „aby Polska zmieniała się szybko i pozytywnie dla obywateli” .

„21 października obalmy mur”

Głos zabrała następnie kandydatka PiS na prezydenta Wrocławia Mirosława Stachowiak-Różecka. – Wrocławianie chcą miasta, które łączy. Lepsze miasto to życie na lepszym poziomie – mówiła. Wymieniła, że stawiać będzie na lepszą i sprawniejszą komunikację. – Musimy reanimować wrocławski transport zbiorowy, uporać się z parkingami. Musimy zmienić sposób myślenia o finansach publicznych – oceniła. – Przywrócimy medyczną pomoc wieczorową. Będę stawiać na pomoc osobom dotkniętym chorobami cywilizacyjnymi i na elastyczny czas pracy dla młodych matek – dodała. – 21 października obalmy mur i wspólnie we Wrocławiu budujmy mosty – stwierdziła.

