Czaputowicz o zdjęciu prezydenta Dudy i Trumpa: Zaszczytem jest dopuszczenie do biurka

– To stosunki bardziej nieformalne i nie przywiązywałbym do tego dużej wagi. Nie była przewidziana jakaś większa uroczystość przy podpisaniu tej deklaracji. Zaszczytem jest dopuszczenie do biurka, przy którym pracuje przywódca innego państwa – ocenił Jacek Czaputowicz pytany o szeroko komentowane zdjęcie.

Czytaj także:

Prezydent Duda podpisywał deklarację na stojąco. „Brak szacunku ze strony Amerykanów”

Szef MSZ odniósł się także do kwestii amerykańskiej bazy w Polsce. – Zmierzamy w kierunku stałej bazy w Polsce. Jednak dyskusje wymagają analizy wojskowej ze strony Pentagonu. Ze strony politycznej jest zielone światła od Donalda Trumpa – stwierdził.

Czaputowicz komentował też kwotę utrzymania amerykańskiej bazy w Polsce, o której wspomniał w środę 18 września Donald Trump. Prezydent USA mówił o około dwóch miliardach dolarów. – Kwota została zgłoszona kilka miesięcy temu w materiale MON. Polska jest gotowa zainwestować od 1,5 mld do 2 mld dolarów. Chodzi o to, żeby dostosować istniejącą infrastrukturę dla wojsk amerykańskich i ich rodzin – poinformował.

Czytaj także:

Premier Morawiecki o rozmowach z Junckerem i prof. Gersdorf