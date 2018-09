Czaputowicz o zdjęciu prezydenta Dudy i Trumpa: Zaszczytem jest dopuszczenie do biurka

Prezydent Duda podpisywał deklarację na stojąco. „Brak szacunku ze strony Amerykanów”

Prezydent Andrzej Duda podpisywał deklarację o współpracy z USA na stojąco, podczas gdy amerykański przywódca siedział wygodnie w fotelu. – To jest ewenement, który przejdzie do historii podręczników do dyplomacji. Ranga tego, co się...