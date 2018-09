CBOS: Polacy najmniej ufają Schetynie i Kaczyńskiemu. Ministra rolnictwa słabo kojarzą

Z wynikiem 68 proc. pozytywnych wskazań Andrzej Duda po raz kolejny uplasował się na szczycie rankingu zaufania stworzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej. Drugie miejsce zajął premier Mateusz Morawiecki (57 proc.), a trzecie Paweł Kukiz (52 proc.). Powyżej progu 40 proc. znaleźli się też Zbigniew Ziobro i Beata Szydło (oboje 48 proc.), Mariusz Błaszczak (42 proc.), Elżbieta Rafalska i Jarosław Kaczyński (oboje 41 proc.). Robert Biedroń zdobył 40 proc. pozytywnych głosów.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński ma prawie tyle samo zwolenników, co przeciwników. 43 proc. ankietowanych stwierdziło, że mu nie ufa. Gorzej wypadł tylko lider PO Grzegorz Schetyna z 45 proc. Kolejna w tym negatywnym rankingu była Beata Szydło, która uzyskała wynik 35 proc. braku zaufania. Z badania CBOS przebija jeszcze jeden wniosek. Polacy słabo znają polityków, którzy nie trafiają zwykle na pierwsze strony gazet. O ile Andrzeja Dudę znają prawie wszyscy, o tyle ministra Rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego nie kojarzyło aż 62 proc. ankietowanych. Słabo pod tym względem wypadli też przedstawiciele lewicy: lider Partii Razem Adrian Zandberg (55 proc.), lider SLD Włodzimierz Czarzasty (39 proc.) oraz Barbara Nowacka (37 proc.). Z obozu rządzącego kiepsko wypadli szef MSZ Jacek Czaputowicz (52 proc.), marszałek Senatu Stanisław Karczewski (48 proc.) oraz szef MSWiA Joachim Brudziński (41 proc.).

Pytanie zadawane prze CBOS

Polecenie kierowane do ankietowanym brzmiało: „Ludzie aktywni publicznie – swoim zachowaniem, tym, co mówią, do czego dążą – budzą mniejsze lub większe zaufanie. Przedstawimy teraz Panu(i) listę osób aktywnych w życiu politycznym naszego kraju. O każdej z nich proszę powiedzieć, w jakim stopniu budzi ona Pana(i) zaufanie. Odpowiadając, proszę posłużyć się skalą, na której -5 oznacza, że osoba ta budzi w Panu(i) głęboką nieufność, 0 – że jest ona Panu(i) obojętna, a +5 oznacza, że ma Pan(i) do tej osoby pełne zaufanie. Oczywiście może się Pan(i) posługiwać innymi ocenami tej skali. Jeżeli kogoś Pan(i) nie zna, proszę powiedzieć”.