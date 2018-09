Premier Morawiecki: Bronimy konstytucji. Wybaczmy tym, którzy nabrali się na lep propagandy

– Nie wiem, czy nasi konkurenci polityczni wiedzą, że jest taki art. 20 konstytucji. On mówi o tym, że w Polsce obowiązuje zasada społecznej gospodarki rynkowej, dialogu społecznego, nie tylko gospodarka dla elit, gospodarka dla wybranych, dla grup interesów, nie kłanianie się obcym stolicom, tylko dla ludzi, dla takich miast jak Zduńska Wola – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas wiecu wyborczego w Zduńskiej Woli. Szef rządu przekonywał, że kandydat PiS na prezydenta tego miasta Damian Kunert, będzie dobrym gospodarzem, który będzie wprowadzał dobre rozwiązania dla mieszkańców.

– My bronimy konstytucji, dla zwykłego człowieka, więc wybaczmy tym, którzy dali się nabrać na lep propagandy, bo rzeczywiście większość mediów jest w rękach naszych przeciwników. Ale my robimy swoje, idziemy do przodu, idziemy żeby zmieniać Polskę, żeby zmieniać Zduńską Wolę – zapewniał Morawiecki mieszkańców.

Mówiąc o programie dla Zduńskiej Woli, premier wymienił: budowę nowych obiektów sportowych, gazyfikację, program Mieszkanie Plus.