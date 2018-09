Gowin w niemieckim dzienniku: W wielu kwestiach mam inne zdanie niż Ziobro

Rozmowa z Jarosławem Gowinem ukazała się w sobotnim wydaniu „Sueddeutsche Zeitung”, a wywiad zatytułowano: „Nie potrzebujemy rewolucji”. Minister nauki podkreślił, że jego zdaniem „Trybunał Sprawiedliwości UE nie powinien się mieszać do konstytucji państw członkowskich”. Wicepremier dodał, że nikt w jego rządzie nie wątpi w to, że prawo wspólnotowe UE stoi ponad prawem narodowym oraz że TSUE orzeka o zgodności prawa narodowego z prawem europejskim. – Z pewnością rząd zastosuje się do wyroków TSUE – zapewnił.

Gowin: W wielu kwestiach mam inne zdanie niż Ziobro

Gowin w rozmowie z niemiecką gazetą przypomniał, że w rządzie Donalda Tuska był ministrem sprawiedliwości. Polityk zdradził, co miał usłyszeć od byłego premiera: „Wiem, że jesteś bardzo twardy, wymiarowi sprawiedliwości potrzebne są głębokie reformy. Spróbuj”.

Minister nauki zaznaczył, że „reformy można oceniać pozytywnie bądź krytycznie”. – Nie jest tajemnicą, że jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości, w wielu kwestiach mam inne zdanie niż minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Ja reformowałem sądownictwo inaczej niż on. Uważam jednak, że reformy wprowadzane w życie przez nasz rząd są zgodne z ustrojem demokratycznego państwa – doprecyzował Gowin.