Morawiecki ostro o rządach PO-PSL: Doprowadzili do wyprzedania polskiego majątku

– To lata od 2007 do końca 2015, lata rządów PO i PSL doprowadziły do kolejnej wielkiej fali wyprzedaży polskiego majątku – powiedział Mateusz Morawiecki w Bydgoszczy. Szef rządu stwierdził, że obecny rząd jest „bezpardonowo atakowany” przez „grupy interesów, które podpinają się i są wspierane przez poprzedników”. – Wyobraźmy sobie tę sytuację. Komuś to zabraliśmy. Jakieś grupy interesów muszą być z tego powodu wściekłe – przekonywał premier.

Morawiecki podkreślił, że rząd zmierza w kierunku zmiany Polski. – Pokazujemy, że to co obiecujemy, realizujemy. Wierzymy w państwo polskie – dodał.

Kaczyński: Kierujemy się polskim interesem

Podczas wojewódzkiej konwencji PiS przemawiał również prezes partii Jarosław Kaczyński, który stwierdził, że „patriotyzm powinien być ideą każdego Polaka”. – Polska chce być w Unii Europejskiej, chcemy mieć jak najlepsze stosunki z naszymi sąsiadami, ale to nie może oznaczać podporządkowywania się – wskazywał i doprecyzował, że „polscy politycy kierują się polskim interesem”. Ponadto lider PiS tłumaczył, że konieczna jest również dbałość o świadomość historyczną Polaków.

