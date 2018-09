Seria wpisów rzeczniczki PiS po wypowiedzi Schetyny. „Widać efekt wizyty u Niemców”

Grzegorz Schetyna odnosił się podczas konwencji do decyzji sądu dotyczącej sprostowanie, jakie opublikować miał premier. – Sąd nazwał kłamstwo kłamstwem i wydał wyrok: nakazał sprostowanie. Prezes Rady Ministrów zamiast po prostu przeprosić ucieka się do żenujących sztuczek. Widzieliśmy to niby sprostowanie – mówił Schetyna. Mówił też między innymi o tym, że jego partia planuje rozszerzyć program 500 plus.

Reagując na słowa lidera Platformy Obywatelskiej rzeczniczka PiS Beata Mazurek napisała na Twitterze, że jego wystąpienie „przebiło kolejne granice populizmu, hipokryzji i kłamstwa” . „Widać efekt wizyty u Niemców” – stwierdziła.

W kolejnym wpisie Mazurek stwierdziła, że „PO mafiom VAT rozścieliła dywany, co pokazał rząd PiS” . Wymieniła w tym miejscu, że w 2017 roku więcej o 30 miliardów złotych VAT przeznaczono na politykę społeczną. „Wyprzedali Polski majątek, polskie srebra rodowe, ograbiając ludzi z dóbr ciężko wypracowanych przez całe pokolenia” – czytamy na profilu Mazurek.

500 plus

Kolejny wpis rzeczniczki PiS traktuje o programie 500 plus. „Jaka jest wiarygodność tych, którzy twierdzą,że na 500+ nie ma i nie będzie pieniędzy,a teraz mówią,że go utrzymają i rozszerzą?Jaka jest wiarygodność ekipy,która zapowiadała,że nigdy nie podniesie wieku emerytalnego,a 2 mies.po wygranych wyborach,Tusk ogłosił jego podwyższenie?” (pisownia oryginalna – red.) – pytała Mazurek.

Łapać złodzieja