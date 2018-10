Agnieszka Dudzińska nie została wybrana na Rzecznika Praw Dziecka. Jak głosowali posłowie?

Głosowanie nad kandydaturą Agnieszki Dudzińskiej odbyło się w porannym bloku głosowań w Sejmie. Łącznie głosowało 398 posłów. Za kandydatką PiS opowiedziało się 194 parlamentarzystów, przeciw było 192. Wstrzymało się 12 posłów. Poniżej publikujemy grafikę, na której widać, jak głosowali politycy z poszczególnych ugrupowań.

Kandydaturę dr Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka zarekomendowały na połączonym posiedzeniu sejmowe komisje edukacji i rodziny. „Gazeta Wyborcza”, która informowała o przebiegu prac na połączonym posiedzeniu wskazywała, że dr Dudzińska była pytana m.in. o in vitro. – Jesteśmy zapóźnieni w kwestii regulacji i nie wiemy do końca, co się dzieje w laboratoriach. Jestem za rzetelną debatą na ten temat – odpowiedziała. Ponadto kandydatkę na RPD zapytano m.in. o stosowanie kar cielesnych. Sama przekonywała, że jest zwolenniczką szczepień i pochwaliła reformę edukacji.

Przypomnijmy, że w sierpniu tego roku po dziesięciu latach zakończyło się urzędowanie Marka Michalaka jako RPD. Wcześniejsza kandydatka PiS Sabina Zalewska wycofała się sama po tym, jak zarzucono jej plagiatowanie prac naukowych.

Kim jest dr Agnieszka Dudzińska?

Dr Dudzińska jest związana na co dzień z Instytutem Studiów Politycznych PAN. W latach 2013-14 była wiceprezesem PFRON. Angażuje się we wspieranie osób z niepełnosprawnościami, m.in. w stowarzyszeniu Nie-Grzeczne Dzieci. Jak czytamy na stronie niegrzecznedzieci.org.pl, Dudzińska była zaangażowana np. w tworzenie sieci domów treningowych dla osób z różnego typu niepełnosprawnościami w Warszawie.

