Szef Komisji Europejskiej przedrzeźniał premier May? Zobaczcie, co zrobił

Występ Junckera został zarejestrowany podczas konferencji w Brukseli. Po podejściu do mównicy szef KE uniósł w górę ręce i zaczął się niezdarnie poruszać na boki z uśmiechem na ustach. Krótki popis polityka został odczytany przez brytyjskie media jako nawiązanie do „tańca” Theresy May. Dodatkowego smaczku całej sprawie nadaje fakt, że szefowa londyńskiego rządu i brukselscy politycy mają dość napięte relacje w związku z brakiem porozumienia ws. Brexitu.

Mimo trudnej sytuacji wewnętrznej i na arenie międzynarodowej, May zdaje się nie tracić animuszu. Ostatni taneczny występ brytyjskiej premier miał miejsce podczas konwencji torysów w Birmingham. Szefowa brytyjskiego rządu weszła na scenę w rytm głośno rozbrzmiewającego z głośników przeboju zespołu ABBA Dancing Queen.

Nie był to pierwszy raz, kiedy May dała popis tanecznych umiejętności. Dużą popularnością w mediach cieszyło się nagranie z Kapsztadu. Brytyjska premier zatańczyła wraz z uczniami szkoły średniej w czasie swojej wizyty w RPA. Uczniowie zaprezentowali tradycyjne afrykańskie tańce, natomiast Theresa May podrygując starała się do nich dołączyć.