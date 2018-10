Suski tłumaczy zakup lotniska w Radomiu: Polacy latają na południe, a Radom jest na południe od Warszawy

W sobotę 13 października rząd poinformował o zakupie przez PP „Porty Lotnicze” lotniska w Radomiu. Cena tej transakcji to 12 mln złotych, choć wiadomo już, że na doinwestowanie tego miejsca potrzeba będzie w pierwszym etapie 425 mln zł, a w sumie około miliarda złotych. Premier Mateusz Morawiecki przekonywał, że dla mieszkańców Radomia jest to znakomita okazja. Minister Marek Suski znalazł sposób, by przekonać o tym samym resztę mieszkańców Polski.

– Z tych analiz, które były robione, wynika, że większość Polaków lata na południe Europy czy też do krajów afrykańskich. Czyli lotnisko położone na południe od Warszawy, jest bardzo dogodne dla przewoźników i dla pasażerów – powiedział na konferencji prasowej szef Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Marek Suski. Na komentarze ubawionych użytkowników Twittera nie trzeba było długo czekać.