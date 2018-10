Jarosław Kaczyński: Temat Polexitu szkodzi Polsce

Jarosław Kaczyński pytany był o temat Polexitu. – To jest temat, który jest przywoływany z powodów propagandowych. On nie szkodzi PiS, ale szkodzi Polsce. My byliśmy proeuropejscy tzn. za obecnością Polski w Unii Europejskiej i jesteśmy w dalszym ciągu, nie zmieniliśmy zdania – zaznaczył Kaczyński. Dodał, że „problem polega na tym, że PO zabiegała o stanowiska dla swoich polityków” , a PiS „zabiega o polskie interesy” .

Prezes PiS proszony był przez Dorotę Gawryluk o ocenę stopnia, w jakim Polska zmieniona została za rządów PiS. Mówił, że w kwestii polityki społecznej „klasyfikują nas na pierwszym miejscu na świecie”. Zdaniem Kaczyńskiego podobnie jest jeżeli chodzi o rozwój gospodarczy. – Poziom wykonania tego, co obiecaliśmy społeczeństwu, jest bardzo wysoki, to oznacza realne zmiany. Uznamy, że odnieśliśmy ostateczny sukces, gdy Polak jadący do Niemiec nie będzie miał poczucia, że jest w świecie bogatszym niż ten polski – stwierdził.