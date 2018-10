PiS chce zwiększyć liczbę senatorów. Mieliby być wybierani głosami z zagranicy

Prawo i Sprawiedliwość chciałoby, aby w skład Senatu wchodziło o dwóch senatorów więcej. Dodatkowo, nie byliby oni wybierani głosami z Polski, ale przez Polonię: jeden przez grupę żyjącą za zachodnią granicą, drugi przez grupę zza wschodniej granicy naszego kraju. Politycy obozu rządzącego taką zmianę motywują chęcią uczynienia „gestu” wobec Polonii. Oczywiście do takiej zmiany potrzebna byłaby jeszcze zmiana konstytucji.

– Za chwilę zostanie złożony projekt zmiany w Konstytucji, zmieniającej ilość senatorów ze 100 do 102. Dwa miejsca dla senatorów dedykowane senatorom wybranym przez Polonię. Jeden dla przyszłego senatora zza wschodniej granicy, drugi dla zachodniej. Tak to planujemy. Mam nadzieję, że na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wszystkie kluby, wszyscy senatorowie, a później posłowie, zagłosują zgodnie. To będzie takie symboliczne podziękowanie Polonii za ich olbrzymi wkład w odzyskanie niepodległości i trwałość niepodległości – mówił na briefingu marszałek Senatu Stanisław Karczewski.

