Wiemy, kiedy TSUE zajmie się nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym

O wyznaczonej dacie dowiadujemy się za pośrednictwem Twittera. Jak podaje Polsat News, 16 listopada odbędzie się rozprawa dotycząca zawieszenia obowiązywania nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, w tym przywrócenia do orzekania sędziów odesłanych na przedwczesną emeryturę do czasu ostatecznego wyroku w sprawie.

TSUE zawiesił przepisy ustawy o Sądzie Najwyższym

Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu Trybunał Sprawiedliwości UE zdecydował o zastosowaniu tzw. środków tymczasowych i zawieszeniu stosowania przepisów ustawy o SN. Posunięcie, o którym unijny organ poinformował w piątek 19 października, dotyczy zawieszenia niektórych przepisów z ustawy o Sądzie Najwyższym. Chodzi przede wszystkim o przechodzenie w stan spoczynku sędziów SN, którzy ukończyli 65 lat. Zarazem TSUE chce zezwolić na orzekanie tym z sędziów, którzy zgodnie z nową ustawą, przeszli w stan spoczynku. Jest to postanowienie zabezpieczające i wynika ze skargi Komisji Europejskiej na Polskę.

Będzie nowelizacja ustawy?

Na mocy postanowienia TSUE, do czasu wydania ostatecznego orzeczenia ws. polskiego sądownictwa, sędziowie przeniesieni wcześniej w stan spoczynku wracają do pracy. Jak podawała stacja RMF FM, polski rząd zamierza zastosować się do postanowienia TSUE, co oznacza nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym. Podobne sygnały płynęły już wcześniej z Kancelarii Prezydenta. O tym, że według wstępnej analizy po decyzji TSUE potrzebna będzie nowelizacja ustawy wspomniał też szef MSZ Jacek Czaputowicz.

