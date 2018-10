Paweł Kukiz tłumaczy wulgarne wpisy na Twitterze. „Utraciłem kontrolę nad kontem”

W piątek 26 października Jakub Kulesza poinformował, że odchodzi z Kukiz'15 i wstępuje do partii Wolność Janusza Korwin-Mikkego. Skomentował to na Twitterze Marek Jakubiak. „Dziś z klubu Kukiz'15 wystąpił Jakub Kulesza, to drugi po Adamie Andruszkiewiczu mój synek sejmowy, który podjął taką decyzję. Widać nie nadają się na wegetację. Mam nadzieję, że o nich jeszcze usłyszymy. Całym sercem życzę Wam Panowie jak najlepiej, niech Wam się darzy” – napisał poseł Kukiz'15.

Na wpis Jakubiaka zareagował wyraźnie zirytowany lider Kukiz'15. „Marek! Idź za nimi, skoro im dobrze życzysz! Masz browary i układy w wojsku. Całe 30 tysięcy na kampanie w Warszawie wydałeś (czyli dwa razy mniej niż ja na ciebie w parlamentarnych). Powodzenia i Czuwaj, Żołnierzu Kuleszy i Andruszkiewicza” – napisał Paweł Kukiz. Kolejny komentarz muzyka był nieco kontrowersyjny. „Synek, znaczy jednego masz z Kornelem, a drugiego z Korwinem. Pytanie – ty rodzisz czy zapładniasz te piękne istoty” – dodał Kukiz.

Czytaj także:

Kukiz ostro skomentował wpis Jakubiaka. „Rodzisz czy zapładniasz?”

Dziś Paweł Kukiz tłumaczy na Twitterze, że „utracił kontrolę nad swoim kontem” . „W związku z sytuacją, że utraciłem kontrolę nad swoim kontem na tweeterze zmuszony jestem konto zlikwidować, co uczynię jutro o 8smej rano” (pisownia oryginalna – red.) – napisał Kukiz.

Czytaj także:

Dziś w nocy zmiana czasu. Będziemy spać godzinę dłużej