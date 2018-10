Angela Merkel zapowiedziała swoje odejście. Ujawniła, do kiedy będzie kanclerzem Niemiec

– Nie będę ubiegała się o żadne stanowisko polityczne po zakończeniu mojej kadencji w 2021 r. – powiedziała na konferencji prasowej w Berlinie Angela Merkel. Kanclerz Niemiec podkreśliła też, że zrezygnuje z ubiegania się o stanowisko przewodniczącej CDU.

BBC informuje, że wcześniej nie brakowało spekulacji na temat przyszłości Merkel. Spodziewano się jednak, że po zakończeniu obecnej kadencji – która jest jej czwartą na stanowisku kanclerza Niemiec, Merkel ogłosi decyzję, że nie będzie ubiegać się ponownie o to stanowisko.

Agencja dpa podawała nieoficjalnie, że kwestia przywództwa w CDU może zostać rozstrzygnięta już podczas grudniowej konwencji partii w Hamburgu. Niemieckie media podkreślają, że wcześniej Merkel deklarowała, że jej zdaniem stanowisko kanclerza i przewodniczącego partii są nierozerwalne.

CDU traci w regionach

Decyzja Merkel wiązana jest bezpośrednio ze słabymi rezultatami jej ugrupowania w wyborach do parlamentów w landach. W wyborach w Hesji CDU straciła w porównaniu do 2013 roku aż 11,3 pkt proc. Według oficjalnych wyników, chadecy zdobyli 27 proc. Dużą stratę zanotowała także SPD, na którą głos oddało o wyborców 10,9 proc. mniej. Swój wynik poprawili Zieloni, zdobywając 19,8 proc. głosów. To o 8,7 pkt proc. więcej niż przed pięcioma laty.

Czytaj także:

Spotkanie prezydenta Dudy z kanclerz Merkel. Ujawniono tematy rozmów