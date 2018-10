Sikorski o „pomniku współwinnego katastrofy smoleńskiej”. Ziemkiewicz komentuje: Obrzydliwe

Radosław Sikorski odniósł się do tweeta, w którym przedstawiono listę gości obecnych na obchodach 25-lecia pierwszych częściowo wolnych wyborów w Polsce. Wśród obecnych pojawili się między innymi przywódcy Albanii, Austrii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Finlandii, Francji, Islandii, Litwy, Łotwy, Malty, Niemiec, Rumunii, Słowacji czy Słowenii. Na uroczystościach byli także król i królowa Belgii oraz premierzy wielu krajów. – Nieczęsto można zmierzyć pozycję kraju i skuteczność jego polityki zagranicznej – skomentował Radosław Sikorski.

Z kolejnego tweeta zamieszczonego przez polityka wynika, że komentował w ten sposób obchody 100-lecia niepodległości Polski. „Na 25-lecie czerwca ’89 przyjechał cały demokratyczny świat; Na 100-lecie Niepodległości będzie pomnik współwinnego katastrofy smoleńskiej” – napisał polityk.

Wpisy te skomentował Rafał Ziemkiewicz. Dziennikarz zarzucił politykowi, że zachowuje się obrzydliwie. „Staczasz się do politycznego rynsztoka” – odpowiedział. Dyskusja w mediach społecznościowych na tym się jednak nie skończyła. Sikorski zapytał wprost, z czym Ziemkiewicz się nie zgadza. Dziennikarz odpowiedział, publikując kolejne tweety. „»Nie chce mi się z Tobą gadać«. Jesteś politycznie współodpowiedzialny za bardak w 36 pułku i organizacji lotów VIP, za knucie z Putinem by wspólnie poniżyć prezydenta RP, zabieranie mu samolotu, za propagandę nienawiści i in. praprzyczyny tragedii – a po niej za katastrofę polskiej polityki zagranicznej, oddanie śledztwa i wszystkich kart Putinowi, za profanacje zwłok, wybór »załącznika chicagowskiego« gdy Rosjanie sami proponowali komisję międzynarodową... Milcz na litość Boską, jeśli nie z przyzwoitości, to ze zdrowego rozsądku. Są granice” – czytamy.

Sikorski zadawał kolejne pytania. „Ale czy przyznasz, że latanie samolotem wśród drzew poniżej poziomu lotniska to narażanie pasażerów na niebezpieczeństwo?” oraz „Jeśli, jak powiadasz śledztwo zostało 'oddane' to co prowadzi prokuratura Ziobry?” – pisał. Jak dotąd, nie otrzymał odpowiedzi.

