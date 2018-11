Ambasador USA: Wstydzę się, że Polska wciąż musi ubiegać się o wizy

– Niemalże wstydzę się, że Polska wciąż musi ubiegać się o wizy – przyznała w wywiadzie dla TVN24 Georgette Mosbacher. – Jesteście wspaniałym sojusznikiem, z całą pewnością najsilniejszym w tym regionie. Macie 10 milionów Polaków, którzy mieszkają w Stanach. Więc jesteśmy tak czy inaczej spokrewnieni i powiązani ze sobą – mówiła.

Ambasador USA zapowiedziała, że jest gotowa, by sprawę wiz dla Polaków załatwić. – Wiem, że to niełatwy temat. Wszyscy, także moi szefowie, mówią mi że nie można tak mówić, ale i tak to powiem. Jestem gotowa do końca przyszłego roku zakończyć sprawę wiz –zadeklarowała.

Zdaniem Mosbacher, „tak długo jak po obu stronach będzie taka wola, to zrobimy to”. – Kiedy mówię, że coś zrobię, to znaczy że to zrobię. Więc teraz wyszłam przed szereg. Powtórzymy ten wywiad i powiem: tak, znieśliśmy wizy – stwierdziła.

Mosbacher: To może być ostatnia sprawa, jaką załatwię

Ambasador USA w Polsce na temat wiz mówiła także w niedawnym wywiadzie dla RMF FM. – Nie mogę usprawiedliwić faktu, że nie byliście dotąd objęci programem bezwizowym. Powinniście być. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo jasne, ale to nie wystarczy – odpowiadała.

– Wiem, że sprawa zyskała teraz należną jej uwagę na wysokim szczeblu w Waszyngtonie – dodawała ambasador. – Mamy już plan działania, a skoro już powiedziałam, że zależy mi na wynikach, chcę go przedstawić i wprowadzić w życie. To może być ostatnia sprawa, którą załatwię, ale jestem zdeterminowana, by ten program bezwizowy przeprowadzić – zapewniała.

Potrzeba 12-18 miesięcy?

Podobne deklaracje ze strony Mosbacher padły w wywiadzie dla Onetu. – Uważam, że nigdy nie powinniśmy mieć programu wizowego. Czy powinniśmy go znieść? Absolutnie tak – powiedziała Georgette Mosbacher. Ambasador USA w Polsce podkreśliła, że ta sprawa jest jednym z jej priorytetów. – Jestem ambitna, nie lubię przegrywać i składam w całość plan działań, by to osiągnąć. Uważam, że Polacy na to zasługują. Są wspaniałymi sojusznikami, dzielimy te same wartości i potrzebujemy to zrealizować – dodała. Mosbacher zdradziła w rozmowie z portalem, że chciałaby, aby wizy dla Polaków zostały zniesione w ciągu 12-18 miesięcy.