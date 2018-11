„Nie ma takiej opcji”. Marek Jakubiak odpowiada Pawłowi Kukizowi

– Jeżeli pan Jakubiak chce zakładać swoją partię – Jakubiak'23 czy nie wiem jaką – to proszę złożyć mandat, jest rok czasu, można przygotować tę partię i wystartować z tą partią w nowych wyborach – mówił w RMF FM Paweł Kukiz. Podkreślił, że po odejściu Jakubiaka z Kukiz'15 wszystko „jest w porządku w ruchu, wszystko idzie do przodu” . – Zostają przede wszystkim ludzie ideowi, a koniunkturaliści ten ruch opuszczają – stwierdził.

– Nie jestem człowiekiem, który łatwo się obraża, fochy stroi. Natomiast w sytuacji, kiedy drugi raz ma to miejsce, to muszę postąpić zgodnie z poczuciem własnej godności. A widzę, niestety Pawle Kukizie, że coraz większą frajdę sprawia ci łamanie kręgosłupów ludzkich i to jest bardzo ale to bardzo niepokojąca dla ciebie wiadomość – mówił w Telewizji wPolsce.pl Marek Jakubiak. Później dodał też w rozmowie z Polską Agencją Prasową, że „nie ma takiej opcji” , żeby złożył mandat posła. Zapowiedział, że w poniedziałek złoży do marszałka Sejmu pismo z informacją, że opuszcza klub Kukiz'15, a przez najbliższy miesiąc będzie odpoczywał i później podejmie decyzje, co będzie robił dalej. Zaprzeczył przy tym, iż zamierza założyć partię. Zapewnił, że „nie ma interesu w rozdrabnianiu centrum polskiej polityki” i że „wolałby połączyć kilka partii” .