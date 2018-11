Prof. Staniszkis: Jeżeli Donald Tusk będzie walczył o prezydenturę, to zagłosuję na niego

Zdaniem prof. Staniszkis Prawo i Sprawiedliwość będzie starało się lepiej przygotować do kolejnych wyborów, opozycja z kolei powinna zmusić partię rządzącą do „mówienia konkretami” . – W PiS-ie brakuje ludzi, którzy są przygotowani do wzięcia odpowiedzialności za Polskę i to w kampanii wyborczej trzeba pokazać. A można to zrobić tylko zmuszając do rozmowy o konkretach – stwierdziła rozmówczyni wiadomo.co.

Jako przepis opozycji na sukces, prof. Staniszkis wskazała budowanie pozytywnego przekazu. – Jeżeli opozycja będzie aktywna, będzie pokazywać wizję rozwoju, możliwość współpracy z sąsiadami i przeciwstawiać ją mówieniu nie wszystkiemu wokół, to wygra wybory parlamentarne – oceniła profesor.

Pytana o to, czy Donald Tusk powinien powrócić do polskiej polityki, Staniszkis wskazała na zmianę, którą przeszedł ten polityk.- Nie przepadałam za Donaldem Tuskiem, krytykowałam go... Ale widać, że wiele się nauczył, lepiej rozumie Zachód i to, na czym polega nasza „wschodniość” , nie chce konfliktem działać na ludzi – oceniła. Zdaniem prof. Staniszkis, Donald Tusk przygotowuje się do kampanii prezydenckiej.

– Wolę jego od Andrzeja Dudy, bo nie jestem w stanie zaakceptować samozadowolenia tego ostatniego, jego strachu przed PiS-em i przyklepywania dewastacji PiS-u. W tej sytuacji, jeżeli Donald Tusk będzie walczył o prezydenturę, to zagłosuję na niego – zapowiedziała socjolog.

