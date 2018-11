Błaszczak zaprasza na Marsz Niepodległości. „Policja zapewni bezpieczeństwo”

Mariusz Błaszczak podczas konferencji prasowej zapewnił, że wszyscy są mile widziani na marszu 11 listopada. – Uczcijmy to święto godnie. A więc to apel też do polityków, którzy siebie nazywają totalnymi. Zrezygnujcie z totalności na ten dzień – mówił szef MON.

– Niepokoją mnie wypowiedzi, np. Grzegorza Schetyny. Martwię się o niego, bo on jest tak przepełniony złością, że on jest gotowy rozchorować się z tego powodu, a nie warto, bo myślę, że warto uczcić 100-lecie odzyskania niepodległości w sposób godny – podkreślał Błaszczak.

Błaszczak: Policja zapewni bezpieczeństwo 11 listopada

Minister wyjaśnił również, że rolę zapewniającą bezpieczeństwo 11 listopada będzie pełniła polska policja, która jego zdaniem jest sprawną formacją i świetnie sobie poradzi z tym zadaniem. – Ważne jest to, żeby obniżyć emocje, które towarzyszą marszowi, dlatego zapraszam wszystkich, żebyśmy wspólnie poszli w biało-czerwonym marszu, wyłącznie pod flagami biało-czerwonymi – dodał.

Polityk poinformował, że w tym roku, zgodnie z jego decyzją po raz pierwszy podczas uroczystości z udziałem Wojska Polskiego żołnierze będą mogli śpiewać hymn.

Czytaj także:

Zakaz Marszu Niepodległości. „Bolesna, ale racjonalna decyzja”, „Może skutkować eskalacją negatywnych emocji”