Nowoczesna chce połączyć się z PO?

Politycy Nowoczesnej zastanawiają się nad przyszłością swojej partii. Bo wybory samorządowe sprawiły, że ugrupowanie dosłownie wyparowało z regionów. – Na zarządzie Nowoczesnej padł pomysł, żeby połączyć się z PO – twierdzi nasz informator. Według niego dla Grzegorza Schetyny byłby to świetne posunięcie, bo w mediach poszłaby informacja, że tworzy nowy ruch polityczny. Ale to oznaczałoby, że albo Nowoczesna zrezygnuje ze swojej nazwy, albo modyfikacji musiałaby ulec nazwa Platformy Obywatelskiej, na co raczej Grzegorz Schetyna nie przystanie.

Tymczasem z informacji dziennika „Fakt” wynika, że co najmniej kilkoro polityków Nowoczesnej może przejść do Platformy Obywatelskiej. Wśród nich mogą się znaleźć Piotr Misiło, Paweł Pudłowski, Kamila Gasiuk-Pihowicz. To oznaczałoby rozpad ugrupowania Katarzyny Lubnauer. A to tylko pokazuje, że w relacji z Nowoczesną Grzegorz Schetyna zawsze jest wygrany.