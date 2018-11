Premier Morawiecki zapowiada „bardzo konkretne kroki” do rozwiązania sporu z UE

Mateusz Morawiecki poinformował w Polsat News, że strona polska do 19 listopada przedstawi „bardzo konkretne kroki do rozwiązania sporu z Unią”. – Pokażemy, co jesteśmy w stanie zrobić, ale tak, by nie naruszać reformy sądownictwa. Kompromis wymaga ustępstw z obu stron – mówił premier.

Szef rządu przypomniał, że „za niektóre aspekty jesteśmy chwaleni, a poprzednicy ganieni”. Jako przykład podał losową dystrybucję spraw sądowych oraz za zakaz przesuwania sędziów między poszczególnymi izbami sędziowskimi.

„Omamy i fantasmagorie”

Morawiecki w wywiadzie nawiązał też do wypowiedzi o rzekomym wyjściu Polski z Unii Europejskiej. – Apeluję do wszystkich, by takich zupełnie niepodbudowanych rzeczywistością stwierdzeń nie wypowiadać, bo to są różnego rodzaju omamy i fantasmagorie. Nikt do tego nie dąży –podkreślił polityk. Zdaniem premiera za 10, 15 lat Polska jest w stanie dogonić „pierwsze z lepiej rozwiniętych, bogatszych krajów, takich jak Włochy, a może w dalszej przyszłości również Francję”.

