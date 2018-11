Paweł Kukiz dostał niespodziewany list. Napisał do niego Paul McCartney

List napisany przez Paul'a McCartney’a zaczyna się od gratulacji z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. „Przygotowując się do nadchodzącego koncertu w Krakowie, przypomniałem sobie kultowego polskiego pisarza, który podobnie jak ja wykorzystał swoją działalność artystyczną do wspierania praw zwierząt: Isaaca Bashevisa Singera” – wyjaśnił artysta.

McCartney poprosił Kukiza o pomoc w ustanowieniu 21 listopada dniem Izaaka Baszewisa Singera. „Słyszałem od moich przyjaciół w PETA, że jesteś nie tylko miłośnikiem zwierząt, ale także przywódcą, który docenia fakt, że siła sztuki może pomóc w kształtowaniu bardziej oświeconego społeczeństwa” – napisał artysta na zakończenie.

Co na to Paweł Kukiz?

Lider Kukiz'15 list od McCartney’a opublikował na swoim Facebooku. „Nigdy, w najbardziej nawet śmiałej wyobraźni nie pomyślałbym, że w moim życiu nastąpi taki moment, iż będę adresatem listu od Paula McCartney’a, który…ma do mnie prośbę!” – przyznał polityk i zapewnił, że zrobi wszystko, by spełnić postulat McCartney’a.

Kim był Isaac Bashevis Singer?

Isaac Bashevis Singer to polski i amerykański pisarz żydowski, tworzący głównie w języku jidysz. Laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za rok 1978. Z powodu trudnej sytuacji materialnej oraz wzrastającego antysemityzmu w Europie, Singer z pomocą swojego brata wyemigrował w 1935 r. do Stanów Zjednoczonych. Zmarł w wieku 88 lat. Został pochowany na cmentarzu żydowskim w New Jersey.

