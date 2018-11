Juncker znów wzbudzał wątpliwości swoim zachowaniem. Co działo się z szefem KE?

Na krążącym m.in. po Twitterze filmiku widzimy szefa Komisji Europejskiej opuszczającego nagle konferencję prasową z udziałem szefa Rady Europejskiej Donalda Tuska i prezydenta RPA Cyrila Ramaphose. Chwilę wcześniej unijny polityk krótko rozmawiał z kobietą, która podeszła do podium. Internauci początkowo spekulowali, że mogło chodzić o sprawdzenie czystości spodni Junckera. Później zaczęli z przekonaniem twierdzić, że polityk założył dwa różne buty: brązowy i czarny. Sugerowali, że przyszedł na konferencję pijany. Inni tłumaczyli, że to zwykłe złudzenie optyczne i kwestia oświetlenia. Rzecznik KE tłumaczył później, że polityk opuścił konferencję, bo był przeziębiony i wyszedł na chwilę, by swobodnie odkaszlnąć. Po chwili powrócił do mównicy i dalej odpowiadał na pytania.

Brytyjskie media skupiły się raczej na wypowiedzi Junckera dotyczącej języka angielskiego. Kiedy jeden z dziennikarzy poprosił go o udzielenie odpowiedzi w tym właśnie języku, szef KE wyraził zdziwienie. – Powinienem mówić po angielsku? Francuski jest oficjalnym językiem Unii Europejskiej. Z każdym dniem coraz bardziej – odparował. Kiedy Donald Tusk zwrócił uwagę, że niekoniecznie jest to sprawa RPA, Juncker odpowiedział: „Ale RPA musi dostosować się do nowego świata”.