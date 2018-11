Pawłowicz obraża 88-letniego założyciela polskiej AI. „To już jest zezwierzęcenie władzy”

„Co oni z tego starszego człowieka zrobili...? Zamiast nakarmić i odprowadzić do domu, to ledwo stojącemu na zimnie starszemu człowiekowi zawiesili jakiś śmieć na szyi, by publicznie poniżał sam swą godność... Pewnie robi to za jakieś marne grosze...Łobuzy!” – napisała na Twitterze Krystyna Pawłowicz.

Spod pozornej troski o „starszego człowieka” przebija tu szyderstwo i naigrawanie się z jego wieku. Posłanka sugeruje protestującemu brak samodzielności, wzywając do nakarmienia go i odprowadzenia do domu. Pisze też o „śmieciu na jego szyi”, który pozwolił sobie zawiesić. Prawdopodobnie nie chodzi jej o Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski, ale o tabliczkę z napisem „konstytucja”. Dlaczego transparent z tym akurat hasłem uważa za „śmieć”, to już pytanie do posłanki.

Zgłoszenie do Komisji Etyki

88-latek, który zasłużył sobie na uwagę prof. Pawłowicz to 88-letni Bogusław Stanisławski, znany na świecie obrońca praw człowieka, opozycjonista z lat 90-tych i założyciel polskiego oddziału Amnesty International. Oburzenie słowami posłanki PiS wyraziła m.in. szefowa polskiego oddziału AI Draginja Nadażdin oraz Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar, który zapowiedział skierowanie odpowiedniego wniosku do Komisji Etyki Poselskiej.

Dubois: Szczucie ma charakter systemowy

W obronie aktywisty stanął też mec. Jacek Dubois, proponując mu darmowe poprowadzenie jego sprawy w sądzie. Za pośrednictwem Onetu warszawski adwokat wyraził swoje oburzenie i w wyjątkowo ostrych słowach odpowiedział polityk. – Jeśli spór polityczny polega na szczuciu, to to już jest zezwierzęcenie władzy – stwierdził. – To jest już na granicy państwa quasi-faszystowskiego, które deprecjonuje i tworzy ludzi trzeciego gatunku. Bo gdyby takich słów, jak posłanka PiS użył chuligan na marszu, można by to jakoś zrozumieć, złapać go i ukarać. Ale tu? – pytał Dubois. – A jeśli koleżanki i koledzy tej pani nie reagują, to znaczy, że to szczucie ma charakter systemowy, że oni się na to godzą – dodawał.