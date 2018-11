Flaga Łotwy na Pałacu Prezydenckim. „Visu to labako, tev Latvija!”

Rok 1918 zapisał się w historii Europy na wiele sposobów. Dla wielu krajów było to pojawienie się lub powrót na mapy Europy. Nie tylko Polska obchodzi w tym roku swoje 100 lat od odzyskania niepodległości. Życzenia z okazji rocznicy zyskania lub odzyskania państwowości składaliśmy już Litwie, Estonii czy Czechom i Słowakom. Dziś serdecznie pozdrowienia Polska przesyła Łotwie, której rocznica przypada 18 listopada. Kancelaria Prezydenta RP zaprasza wszystkich do dołączania się do życzeń i udostępniania ich dalej. Biuro Programu Niepodległa przygotowało krótki film z życzeniami, które są dostępne dla wszystkich i każdy może je udostępnić dalej.

W filmie wystąpił zespół tańca ludowego „Kukułeczka”, którego opiekunką jest Żanna Stankiewicz. Utwór CANZONETTA wykonał Chór Dziecięcy PSM I St. nr 2 im. F. Chopina w Warszawie pod dyrekcją Elżbieta Siczek – dyrygent. Za aranżację utworu odpowiada Justyna Nowak. Konsultacje merytoryczne i produkcyjne zapewnili Janis Atslens i Zigmars Zilgalvis.

Polscy dyplomaci przygotowali też krótkie życzenia dla Łotyszy. „Drodzy Łotewscy Przyjaciele! Nasze państwa łączy nie tylko Bursztynowy Szlak, ale i głębokie pragnienie wolności, które sto lat temu doszło do głosu. Mamy nadzieję, że z okazji stulecia powstania Republiki Łotewskiej zechcecie przyjąć nasze najlepsze życzenia szczęścia i pomyślności oraz kolejnych lat pełnych dynamicznego rozwoju, wspaniałej muzyki i niezwykłych ludzi!” – pisali do mieszkańców Łotwy. „Wszystkiego najlepszego Łotwo!” („Visu to labako, tev Latvija!” - red.) - dodawali na koniec.