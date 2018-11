Burza po wywiadzie „Wprost” z wicepremierem Glińskim. Lawina komentarzy w sieci i zagranicznych mediach

Wicepremier Piotr Gliński mówił w rozmowie z redaktorem naczelnym tygodnika „Wprost” Jackiem Pochłopniem m.in. o obchodach święta niepodległości. Minister kultury skomentował m.in. wystąpienie Donalda Tuska podczas Igrzysk Wolności w Łodzi. – Jeżeli przewodniczący Rady Europejskiej przyjeżdża dzień przed świętem, jednym na sto lat, i mówi o neobolszewikach, to znaczy, że mamy sytuację ekstraordynaryjną, nie do zaakceptowania z punktu widzenia polskiej racji stanu i dowodzącą, że druga strona, nie mając dla Polaków propozycji programowych, będzie każdą, nawet najświętszą okazję, wykorzystywała do szerzenia nienawiści – stwierdził Gliński w rozmowie z „Wprost”. – Gdy brakuje programu, walka przenosi się w sferę emocji. Język, którym mówi się o PiS, ma wykluczać, unicestwiać, ma nas odczłowieczać,delegitymizować, mamy być tak traktowani jak Żydzi przez Goebbelsa – dodał.

"Newsweek"

O sprawie pisze też amerykański tygodnik społeczno-polityczny. Odnosząc się do słów Glińskiego dziennikarze piszą, że "komentarze wicepremiera pojawiły się w czasie, gdy rządząca w Polsce partia znalazła się w ogniu krytyki i jest oskarżana o promowanie eurosceptycznego nacjonalizmu i wdrażania kontrowersyjnych przepisów".



"Haaretz"

Dziennik przy okazji odnotowania słów wicepremiera Glińskiego w komunikacie przypomna kryzys dyplomatyczny między Polską a Izraelem, który został wywołany przyjęciem nowelizacji ustawy o IPN na początku 2018. Akt prawny zakładał m.in. że każdy, kto publicznie i wbrew faktom przypisuje polskiemu narodowi odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, będzie podlegał karze grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech.



"The Washington Post"

Depeszę AP dotyczącą słów wicepremiera Glińskiego podaje także na swojej stronie internetowej największa i najstarsza gazeta codzienna w Waszyngtonie w Stanach Zjednoczonych.



"The Seattle Times"

"Piotr Gliński opisywał, jak członkowie partii Prawo i Sprawiedliwość byli traktowani, gdy byli jeszcze w politycznej opozycji przed 2015 rokiem. Powiedział, że będąc w opozycji byli >>wykluczeni i traktowani jak trędowaci<<, a teraz <

"The New York Times"

Jeden z najważniejszych amerykańskich dzienników, wychodzących w Nowym Jorku, na swojej stronie internetowej podał depeszę Associated Press na temat słów wicepremiera Glińskiego wypowiedzianych w wywiadzie dla "Wprost". Agencja AP przypomniała dodatkowo, że Joseph Goebbels był ministrem propagandy III Rzeszy i członkiem ścisłego kierownictwa NSDAP a nazistowskie Niemcy wymordowały blisko 6 milionów Żydów.



Portal Israel National News

Ten sam artykuł pojawił się także na izraelskim portalu israelnationalnews.com.



"The Times of Israel"

Gazeta wspomina, że w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika "Wprost" wicepremier Piotr Gliński "porównał opozycyjną retorykę do nazistowskiej propagandy". Dziennikarze przypominają, że partia Prawo i Sprawiedliwość rządzi krajem od 2015 roku. "PiS w kraju atakowane jest za przebudowę systemu sądowego, rzekomo w celu objęcia go ściślejszą kontrolą polityczną" - czytamy. Dalej napisano, że "kryminalizacja retoryki przez partię wywołała kryzys dyplomatyczny z Izraelem", który został rozwiązany na początku tego roku, gdy "Polska zmieniła ustawę".

Lawina komentarzy po wywiadzie „Wprost” z wicepremierem pojawiła się także na Twitterze. Słowa Piotra Glińskiego komentowali politycy i dziennikarze.

Cały wywiad z wicepremierem Piotrem Glińskim można przeczytać w nowym numerze tygodnika „Wprost”.

>>>>