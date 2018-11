Budka: Założymy zawiadomienie do prokuratury ws. przejścia radnego do PiS

Walka o władzę w sejmiku województwa śląskiego była wyjątkowo wyrównana. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 22 mandaty. 20 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej. Dwa zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej, a jeden Polskie Stronnictwo Ludowe. Tym samym połączona siła koalicyjna (KO + SLD + PSL) dysponowała 23 miejscami w sejmiku. Sytuacja odwróciła się jednak dzięki deklaracji programowej podpisanej we wtorek.

Jak poinformował na Twitterze Michał Dworczyk, dzięki podpisanej deklaracji „po 17 latach, prawica zyskuje realną szansę na wzięcie odpowiedzialności za zarządzanie Województwem Śląskim” . Z treści udostępnionego dokumentu wynika, że do porozumienia dołączył Wojciech Kałuża. Jest to radny nominowany przez Nowoczesną, który dostał się do sejmiku z listy Koalicji Obywatelskiej. W przeszłości piastował stanowisko wiceprezydenta Żor.

Borys Budka poinformował w trakcie przerwy w środowych obradach, że Platforma Obywatelska złoży zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. – Wiadomo, PiS ma swoją aferę GetBack, NBP, KNF, być może będzie miało swoją śląską aferę, natomiast jeżeli prokuratura tę sprawę umorzy, to oczywiście może ona zostać podjęta wówczas, gdy prokuratura będzie pod niezależnym nadzorem, a nie polityka PiS – powiedział. – Trudno wymagać, żeby teraz prokurator generalny, który jest kolegą z rządu pana ministra Tobiszowskiego, w jakiś rzetelny czy obiektywny sposób wyjaśnił, czym tak naprawdę pan minister Dworczyk, minister Tobiszowski skusili tę osobę, jakimi korzyściami osobistymi, majątkowymi mamy do czynienia – dodał.

