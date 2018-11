Zabawna wpadka Ryszarda Petru. Wszystko uchwyciły kamery

– Doświadczenie polityczne pokazuje, że zarówno Donald Tusk, jak i Jarosław Kaczyński zaczynali z zupełnie innymi partiami niż z tymi, z którymi ostatecznie wygrywali wielkie sprawy. Donald Tusk był szefem KLD, mało kto pamięta, a Jarosław Kaczyński był szefem PC, mało kto pamięta. I potem ten jeden stworzył Platformę Obywatelską, drugi – PiS – mówił Ryszard Petru w rozmowie z TVN24. Ku zaskoczeniu dziennikarki, następnie polityk dodał: „Ja teraz tworzę partię Razem”. – Przepraszam. Partię Teraz, partię Teraz – szybko poprawił się Petru.

W trakcie sobotniej konferencji prasowej Ryszard Petru poinformował, że 9 grudnia odbędzie się konwencja założycielska jego nowej partii. Wiadomo już, że TERAZ! będzie partią opartą na dwóch filarach" gospodarce i społeczeństwie. Skąd pomysł na nazwę? – Bo TERAZ Polska stoi przed wielkimi wyzwaniami – wyjaśniał Petru na konferencji prasowej. – TERAZ jest właśnie ten moment, by pokazać nową ofertę – wtórowała Joanna Scheuring-Wielgus. Dodawała, że słowo to wiąże się z działaniem. – A my lubimy działać – zapewniała. W skład ugrupowania wchodzi także była posłanka.Nowoczesnej Joanna Schmidt.

