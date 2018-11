16-letni doradca zamiast wiceprezydentów. Prezydent Zawiercia zaskakuje

Przy okazji zaprzysiężenia na urząd prezydenta Zawiercia, Łukasz Konarski przedstawił swoich współpracowników. Najwięcej komentarzy wywołała decyzja o niepowoływaniu zastępców i wyznaczeniu, niejako w ich miejsce, zaledwie 16-letniego Jakuba Kosonia.

– Patrząc na obecną sytuację finansową, nie stać nas na to. Pierwsze dni pracy poświęcę na dogłębną analizę stanu finansów miasta, przeprowadzę również audyt. Niepowoływanie wiceprezydentów da nam łącznie oszczędność 1,5 mln złotych w okresie całej kadencji – argumentował polityk.

Konarski: To będzie głos młodzieży

– Powołałem natomiast mojego Młodzieżowego Zastępcę – Jakuba Kosonia. To radny MRM Zawiercie, który przez wiele lat działa dla Zawiercia, prowadził portal informacyjny, a razem z grupą młodzieży organizował takie projekty jak Wieczory Młodych Talentów czy też Roztańczone Zawiercie. To będzie tak naprawdę głos młodzieży, bo zależy mi na tym, aby młodzi w Zawierciu wreszcie wzięli sprawy w swoje ręce – przekonywał.

Jak dowiadujemy się z artykułów w Dzienniku Zachodnim i Polsat News, Kosoń pomimo młodego wieku zdążył zebrać już sporo interesujących doświadczeń. Już w 2012 roku temu założył portal informacyjny OtoZawiercie.pl, który prowadzi aż do dziś. Jest także radnym Młodzieżowej Rady Miasta i organizatorem wspomnianych w poprzednim akapicie wydarzeń kulturalnych.

Kosoń: To dla mnie duże wyróżnienie

Co na temat swojej kariery ma do powiedzenia sam zainteresowany? – Cieszę się, że będę miał okazję blisko współpracować z nowym prezydentem Łukaszem Konarskim. To dla mnie duże wyróżnienie. Jest to przede wszystkim okazja, żeby móc działać na rzecz miasta jeszcze bardziej, niż dotychczas. Teraz będę mógł realizować jeszcze więcej pozytywnych projektów – mówił Kosoń.

– W praktyce będę mógł doradzać prezydentowi szczególnie w kwestiach społecznych i młodzieżowych. Będę też odpowiedzialny za komunikację społeczną. Wspólnie z innymi współpracownikami prezydenta będziemy realizować dobre projekty – dodawał. Swoją pracę ma wykonywać nieodpłatnie.