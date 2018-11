Nowe ugrupowanie proponuje 1000+. Liroy-Marzec i Wolność Korwin-Mikkego zacieśniają współpracę

Poseł Liroy-Marzec podkreślał, że utworzenie nowego koła poselskiego to ciąg dalszy współpracy zapoczątkowanej podczas wyborów samorządowych. Partia Wolność Janusza Korwina-Mikkego połączyła w nich siły z byłymi politykami Kukiz'15. W czwartek 22 listopada Liroy-Marzec zapraszał do zgłaszania się w regionalnych oddziałach Wolności i Skutecznych w całym kraju.

– Dzisiejszy dzień pokazuje, że liderzy potrafią się porozumieć, że mają dojrzałość do szerokiej współpracy i to jest bardzo silny sygnał dla wszystkich na tzw. dołach, że to, na co tak długo czekali, czyli porozumienie, w końcu się zaczyna – mówił w Sejmie poseł Jacek Wilk.

– Dzisiaj antysystem pokazuje, że wzmacniamy się nie przez podział, a przez połączenie. Współpraca środowisk antysystemowych, wolnościowych rozpoczyna się dzisiaj poprzez założenie koła „Wolność i Skuteczni”. Poprzez współpracę parlamentarną będziemy też zapraszać innych partnerów. Mam nadzieję, że efektem współpracy będą kolejne sukcesy wyborcze – dodawał Jakub Kulesza.

1000+ od Wolności i Skutecznych

Na samym przedstawieniu nowego kola się nie skończyło. Politycy poinformowali też o inicjatywie 1000 plus zamiast 500+. "Nie będziemy nic dawać, tylko przestaniemy zabierać w zbyt wysokich podatkach – te pieniądze trafią więc do kieszeni Polaków szybciej i bez zbędnych kosztów biurokracji! Wybierz niskie podatki! Wybierz #wolność!" – głoszą na Twitterze.

