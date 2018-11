Jakubiak do Tyszki: Na „ty” mogą do mnie mówić jedynie przyjaciele, tj. około 38 mln Polaków

Wszystko zaczęło się od prośby posła Marka Jakubiaka (dawniej Kukiz'15) o zwracanie się do niego w odpowiedniej formie. „Pan Jakubiak! Lub poseł Jakubiak” – zażądał polityk, kończąc wpis smutną emotikonką. Na jego wołanie odpowiedział Stanisław Tyszka (nadal Kukiz'15). „Marku, trzeba było uczciwie walczyć o interesy obywateli, a nie swoje i PiSu, a miałbyś i pana i posła;-) Ale zawsze możesz wrócić na właściwą drogę” – doradził jak polityk politykowi (po pewnym czasie swój wpis usunął).

„Panie Tyszka, jeszcze raz Panu zwracam uwagę na formę zwracania się do mnie. Otóż na «Ty» mogą do mnie mówić jedynie moi przyjaciele, tj. około 38 mln Polaków, a Pana do grona przyjaciół nie zaliczam. Czy Pan zrozumiał? Cała reszta wywodu nie zasługuje na jakikolwiek komentarz" – odpisał ostro pan poseł Marek Jakubiak.

Marek Jakubiak odchodzi z Kukiz'15

W ostatnich tygodniach dużo się zmieniło w życiu politycznym Marka Jakubiaka. Najpierw było głośno o konflikcie w szeregach klubu Kukiz'15. Jakubiak, który w pozytywny sposób wypowiedział się na temat Jakuba Kuleszy, został skrytykowany przez lidera ruchu. Po kontrowersyjnym wpisie Pawła Kukiza w mediach zawrzało, a Jakubiak postanowił zakończyć współpracę z jego ugrupowaniem. Zapowiedział także utworzenie nowego ruchu o nazwie Federacja dla Rzeczpospolitej.

Jakubiak: Przyjaciołom dziękuję