Posłanka Nowoczesnej: Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco! Okradłeś mnie z wiary w ludzi

Na proteście pojawiło się kilkaset osób, w tym politycy Koalicji Obywatelskiej i działacze Komitetu Obrony Demokracji. Głos podczas manifestacji zabrała między innymi posłanka Nowoczesnej Monika Rosa. Stwierdziła, że „Kałuża okradł wyborców z wiary, że polityka może być inna” . – Kałuża, ty ciulu, ty zdrajco. Kałuża okradł mnie z wiary w ludzi – mówiła.

Rosa zachęcała też obywateli, aby to nie zniechęcało ich do głosowaniu w wyborach. My wam obiecujemy, że nie zawiedziemy tego zaufania, że będziemy tak dobierać ludzi, żeby nigdy nie zdradzili. Bo to się wydaje, że zna się człowieka. Ale tak naprawdę, tyle o nas wiemy, ile nas sprawdzono. Kałuża nie zdał tego sprawdzianu. Kałuża się sprzedał. Jest mi wstyd, jest mi przykro, że ten człowiek jest ze Śląska, że śmiał nazywać się Ślązakiem i że na Ślązakach, na ich głosach, na koalicji, wszedł do sejmiku. I zdradził – podkreśliła. Dodała ponadto, że „jak się wchodzi do mafii, to się później z tej mafii nie wyjdzie” .

Kałuża przechodzi do PiS

Walka o władzę w sejmiku województwa śląskiego była wyjątkowo wyrównana. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 22 mandaty. 20 mandatów przypadło Koalicji Obywatelskiej. Dwa zdobył Sojusz Lewicy Demokratycznej, a jeden Polskie Stronnictwo Ludowe. Tym samym połączona siła koalicyjna (KO + SLD + PSL) dysponowała 23 miejscami w sejmiku. Sytuacja odwróciła się jednak dzięki deklaracji programowej podpisanej we wtorek.