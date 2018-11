Donald Tusk cytuje słowa Freddiego Mercury'ego. Rusza szczyt w Brukseli

Szef Rady Europejskiej Donald Tusk poinformował na Twitterze, że będzie zachęcał, aby unijne kraje w niedzielę zatwierdzili wynik negocjacji dotyczący Brexitu. „Nikt nie ma powodów do szczęścia. Ale przynajmniej w tym krytycznym momencie UE27 zdała test jedności i solidarności” – napisał na Twitterze były polski premier.

W kolejnym wpisie Tusk napisał też, że mottem na niedzielny szczyt mogą być słowa Freddiego Mercury'ego (w sobotę przypadała rocznica śmierci artysty): „Friends will be friends, right till the end” (ang. „Przyjaciele pozostaną przyjaciółmi, aż do samego końca” ).

Umowa, której dotyczy dzisiejszy szczyt, jest zwieńczeniem prawie dwuletnich negocjacji Brukseli z Londynem. W piątek 23 listopada informowaliśmy, że przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, osiągnęli porozumienie co do wstępnej treści umowy dotyczącej wspólnego funkcjonowania po Brexicie.

Porozumienie ws. Gibraltaru

W sobotę 24 listopada premier Pedro Sánchez ogłosił, że „Hiszpania osiągnęła porozumienie w sprawie Gibraltaru” i że w związku z tym pojedzie do Brukseli, aby wziąć udział w szczycie. Agencja Reutera podaje powołując się na projekt dokumentu, do którego udało się dotrzeć dziennikarzom, że Unia Europejska ma zadeklarować przy okazji aprobaty umowy ws. Brexitu, iż wszelkie przyszłe uregulowania dotyczące Gibraltaru będą omawiane bezpośrednio z Madrytem. W projekcie, który cytuje agencja czytamy: „Kiedy Zjednoczone Królestwo opuści Unię, Gibraltar nie będzie włączony do terytorialnego zakresu porozumień, które mają zostać zawarte między Unią a Zjednoczonym Królestwem”. „Nie wyklucza to jednak możliwości osobnych porozumień między Unią a Zjednoczonym Królestwem w odniesieniu do Gibraltaru (...). Te osobne porozumienia będą wymagać uprzedniej zgody Królestwa Hiszpanii” – czytamy dalej.