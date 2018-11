Jest zgoda państw UE na umowę ws. Brexitu

O godzinie 9:30 w niedzielę 25 listopada rozpoczął się unijny szczyt, podczas którego podpisana miała zostać umowa z Wielką Brytanią dotycząca Brexitu. Po godzinie 10:00 szef Rady Europejskiej na Twitterze poinformował, że 27 państw członkowskich UE przyjęło Umowę Wyjścia i Deklarację Polityczną na temat przyszłości relacji pomiędzy Unią Europejską a Wielką Brytanią.

„Pozostaniemy przyjaciółmi”

Na wspólnej konferencji prasowej Donalda Tuska i Jean-Claude Junckera, szef Rady Europejskiej zapewnił, że „rada zatwierdziła porozumienie i ramy polityczne”, a także „potwierdziła determinację UE, by kontynuować jak najbliższą współpracę z Wielką Brytania po jej wyjściu z Unii”. – Niezależnie od tego jak to się skończy, jedna rzecz jest pewna – pozostaniemy przyjaciółmi do końca świata i jeden dzień dłużej – dodał Tusk.

Juncker przypomniał, aby nie zapominać, że ostatnie słowo należy do Parlamentu Europejskiego. – To jest najlepsze możliwe porozumienie. Wzywam tych, którzy mają je ratyfikować, by to zrobili. Nie będzie innego porozumienia – podkreślił.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani podkreślił, że nie ma możliwości powrotu do tekstu porozumienia. Dodał, że Zgromadzenie w Strasburgu w lutym lub w marcu formalnie je potwierdzi.

Umowa, której dotyczy dzisiejszy szczyt, jest zwieńczeniem prawie dwuletnich negocjacji Brukseli z Londynem. W piątek 23 listopada informowaliśmy, że przedstawiciele Unii Europejskiej oraz Wielkiej Brytanii, osiągnęli porozumienie co do wstępnej treści umowy dotyczącej wspólnego funkcjonowania po Brexicie.

W sobotę premier Theresa May napisała list do obywateli Wielkiej Brytanii, wyjaśniając, dlaczego uważa, że ​​opinia publiczna powinna poprzeć umowę ws. Brexitu. „Kiedy zostałam waszym premierem, Zjednoczone Królestwo właśnie głosowało za opuszczeniem Unii Europejskiej” – pisze May. „Od pierwszego dnia pracy wiedziałam, że mam jasną misję: uhonorowanie wyniku referendum i zapewnienie lepszej przyszłości dla naszego kraju poprzez wynegocjowanie dobrej umowy z UE. Podczas długich i skomplikowanych negocjacji, które miały miejsce w ciągu ostatniego półtora roku, nigdy nie straciłem z oczu tego obowiązku” – zapewniła.

Czytaj także:

Theresa May pisze do Brytyjczyków ws. Brexitu. Wyjaśnia, co się zmieniCzytaj także:

Donald Tusk cytuje słowa Freddiego Mercury'ego. Rusza szczyt w Brukseli