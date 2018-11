Kwaśniewski szczerze o teściu: Z ojcem Joli miałem trudne rozmowy

– Kiedy jako prezydent zaczynałem proces pojednania z Ukraińcami, miałem trudne rozmowy z teściem – mówi w rozmowie z „Wprost” Aleksander Kwaśniewski. W kontekście stosunków polsko-ukraińskich były prezydent dzieli się osobistą historią rodzinną. – Mój teść, wspaniały człowiek, mieszkał przed wojną we wsi Borszczówka pod Równem. W czasie pogromu razem z bratem i chorą mamą leżącą na łóżku uciekli przed Ukraińcami do lasu. Ale ich sąsiedzi zostali spaleni w stodole. Ojciec Joli już w latach 70. wywalczył, że w miejscu spalonej wsi odsłonięto tablicę upamiętniającą ofiary. Oczywiście na tablicy nie było szczegółów, bo przecież w Związku Radzieckim mówienie o tych sprawach było zakazane. Teść nosił w sobie tę historię do końca życia. Kiedy jako prezydent zaczynałem proces pojednania z Ukraińcami, miałem z nim trudne rozmowy – opowiada prezydent.

Kwaśniewski nie kryje, że ojciec jego żony, zmarły w październiku 2007 r. Julian Konty, był sceptyczny co do możliwości dialogu z Ukraińcami. – Kiedyś mi powiedział: „Pamiętaj, pojednanie musi być oparte na prawdzie”. Kiedy w 2003 r. uczestniczyliśmy z prezydentem Kuczmą w uroczystościach ku czci ofiar zbrodni wołyńskiej w Pawliwce, zabrałem ze sobą teścia. Bardzo przeżył, gdy pod odsłoniętym przez nas krzyżem przemawiał jeden z ocalonych. Mówił w krótkich, żołnierskich słowach, tak, żeby łatwo tłumaczyć na ukraiński. „Byliśmy w kościele”, „otoczyli nas”, „zaryglowali drzwi”, „podpalili”, „dzieci krzyczały”. Siedziałem obok prezydenta Ukrainy, każde zdanie to był dla niego cios. Ciężko wzdychał. Po tej uroczystości teść mi powiedział: „Wcześniej miałem wątpliwości, ale teraz wiem, że robisz dobrą robotę”. Więc mówienie, że dotychczas nasz dialog opierał się na kłamstwie, a dopiero teraz przyszedł PiS i robi mądrą politykę historyczną, to bzdury – wyjaśnia prezydent.

