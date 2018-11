Piotr Misiło zawieszony w prawach członka Nowoczesnej. Ostre słowa Katarzyny Lubnauer

„Piotr Misiło niszczy KO przez swoje osobiste ambicje. Zgodnie z decyzją Zarządu zawieszam go w.N i składam wniosek do Sądu Koleżeńskiego o usunięcie go z partii. Koalicję, która odsunie PIS od władzy, można budować tylko na zaufaniu i współpracy” – napisała na Twitterze szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer.

Misiło skrytykował Lubnauer

Decyzja dotycząca Piotra Misiły ma związek z jego wywiadem dla „Rzeczpospolitej”. Polityk w rozmowie z dziennikiem stwierdził, że Nowoczesna jest w kryzysie i skrytykował Katarzynę Lubnauer. Jego zdaniem szefowej Nowoczesnej zabrakło doświadczenia. – Widać to na każdym kroku. Nie zarządzała nigdy dużymi zespołami ludzi. Nie uczestniczyła w wielopoziomowych, trudnych, procesach. Katarzyna się uczy. Mam nadzieję, że zdąży się nauczyć, zanim będzie za późno – wskazywał. Misiło nie ukrywał też, że gdyby dzisiaj miał głosować i wybierać, nie poparłby Katarzyny Lubnauer. – Nasze sondaże są tragiczne. Jedyną szansą na przetrwanie Nowoczesnej jest dzisiaj koalicja z PO w ramach Koalicji Obywatelskiej – zaznaczał.

