Posłanka PO zaczepiła Beatę Szydło na Twitterze. Była premier szybko ucięła dyskusję

„Beata Szydło obiecała, a Rząd jest przeciwko!!! Właśnie PiS odrzucił moją poprawkę do budżetu dla budowy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Oświęcimiu wysokości 37 milinów” – napisała na Twitterze Dorota Niedziela.

Beata Szydło niezbyt często wdaje się w dyskusje w mediach społecznościowych, ale tym razem postanowiła odpowiedzieć posłance Platformy Obywatelskiej. „Pani Poseł proszę powiedzieć mężowi Staroście, że środki na rozbudowę SOSW w Oświęcimiu są ujęte przez poprzedni zarząd, w budżecie i Wieloletnim Planie Finansowym. Mąż musi dokładnie przeczytać dokumenty, a powinien też to wiedzieć, bo był radnym naszego powiatu” – napisała Szydło.

Dorota Niedziela kontynuowała dyskusję i zamieściła kolejne wpisy. „Pani Premier, po wypowiedziach w kampanii i utracie władzy w powiecie mam nadzieje dotrzymania zobowiązań finansowych Rzadu wobec inwestycji i uruchomienia środków z rezerwy budżetowej Premiera o które wystąpił Wojewoda Małopolski w roku 2018” – dodała. „Obiecywano pomoc Rządową a wygląda na to ze Powiat będzie musiał w całości pokryć koszty budowy jak wynika z informacji udzielonych parlamentarzystom. I co z wnioskiem Wojewody Małopolskiego” – wskazała posłanka PO. Na te publikacje Beata Szydło do tej pory nie odpowiedziała.

Czytaj także:

Była premier o „zleceniu na Beatę Szydło”: Są dziennikarze, którzy szukają sensacji