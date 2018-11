Władimir Putin nie przyjedzie na szczyt klimatyczny do Katowic

– W harmonogramie prezydenta Władimira Putina nie ma tego wydarzenia, powiedział Pieskow cytowany przez agencję TASS. Rzecznik Kremla poinformował, że Rosja może być reprezentowana na konferencji przez innego urzędnika państwowego. Nie wskazał jednak nikogo konkretnego, kto miałby przyjechać do Polski.

Szczyty klimatyczne ONZ

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia.

W tym roku Katowice

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1).

W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Czytaj także:

Lech Wałęsa chce spotkać się z Władimirem Putinem. „Czekam na jego ruch”