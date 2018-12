Kosiniak-Kamysz dla „Wprost”: Nie będę białym koniem Tuska

Wspominając kampanię przed wyborami samorządowymi, lider ludowców ocenia, że „żadna inna formacja nie była tak atakowana jak PSL” . – Do tego doszło stanowisko wielu proboszczów, którzy nie kryli swojej sympatii do PiS – twierdzi. Pytany o to, czy stanie przy Donaldzie Tusku, jeśli ten powróci na białym koniu, jak chciał to widzieć jeden z tygodników, Kosiniak-Kamysz ze śmiechem odpowiada: „Na pewno nie zamierzam być tym białym koniem” . – Poza tym, moim zdaniem, nie będzie zbawcy na białym koniu. Nikt nie przyjedzie i nie wygra za nas wyborów. Od trzech lat powtarzam, że pokolenie 30-40-latków musi wygrać wybory parlamentarne w 2019 r. – dodaje.

Władysław Kosiniak-Kamysz w rozmowie z „Wprost” mówi też m.in. o przyszłości opozycji i planach PSL na nadchodzącą walkę o miejsca w europarlamencie. Zapewnia też, że jego ugrupowanie nie zamierza wycofać się z 500+. – PO wpada w zastawione na nią sidła. Jeżeli ktoś nie zauważa pozytywnego wpływu tego programu, to znaczy, że mało spotyka się z Polakami. Nasi rodacy nie głosują nigdy z wdzięczności. Nie zagłosowali nigdy na PSL z wdzięczności za dopłaty bezpośrednie. Nie zagłosują z wdzięczności za 500 plus, ale mogą zagłosować ze strachu, że ktoś im te pieniądze odbierze – twierdzi.