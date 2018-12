Wielka Brytania może wycofać się z brexitu? „Nie ma przeszkód prawnych”

Orzeczenie wydane przez rzecznika generalnego TSUE, to odpowiedź na pytania prejudycjalnego szkockiego sądu. Jak podaje BBC, grupa szkockich polityków chciała dowiedzieć się, czy Wielka Brytania może odwołać brexit bez zgody innych państw członkowskich UE.

Proeuropejscy politycy dążą do tego, by w przypadku zorganizowania drugiego referendum w sprawie brexitu lub upadku rządu premier Theresy May, możliwe było jednostronne wycofanie się Wielkiej Brytanii z procesu wychodzenia ze Wspólnoty.

– Art 50. traktatu przewiduje, że państwo, które wystąpiło z UE, może się zwrócić ponownie o przyjęcie do grona państw członkowskich – stwierdził Manuel Sanchez-Bordona.

Kiedy głosowanie ws. brexitu?

Przypomnijmy, głosowanie nad porozumieniem ws. brexitu odbędzie się w Izbie Gmin we wtorek 11 grudnia. Głosowanie, które rozstrzygnie o losach „rozwodu” Wielkiej Brytanii z Unią Europejską zwieńczy pięciodniową debatę poświęconą porozumieniu, które rząd Theresy May wypracował z przedstawicielami UE.

– To będzie jedno z najbardziej znaczących głosowań w parlamencie od wielu lat. Od niego zależy, czy pójdziemy razem ku lepszej przyszłości, czy wywoła niepewność – zapowiadała niedawno premier Theresa May. – Zarówno w parlamencie jak i poza nim będę przedstawiać argumenty za wypracowaną umową. Uważam, że nie powinno być drugiego referendum. Brytyjczycy dokonali wyboru. Zagłosowali za opuszczeniem UE – stwierdziła. Dodała również, że Wielka Brytania i UE „pozostaną przyjaciółmi”.

