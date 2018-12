Policja rozbiła nowe kierownictwo Cosa Nostry. Zatrzymano 46 osób

W wyniku policyjnej akcji aresztowano 80-letniego Settimo Mineo wraz z 45 współpracownikami. Zatrzymań dokonano na wniosek prokuratury do walki z mafią w Palermo. Jak informuje BBC, podejrzanym zarzuca się między innymi wymuszenia, przestępstwa z użyciem broni palnej, a także podpalenia. Włoskie media opisują Settimo Mineo, jako następcę Toto Riiny, który zmarł w więzieniu rok temu. Minister spraw wewnętrznych Włoch, Matteo Salvini, napisał na Twitterze, że była to „niepospolita interwencja” Korpusu Karabinierów. – Państwo wygrało – powiedział Nicola Morra, szef parlamentarnej komisji antymafijnej. – Oni nigdy się nie poddadzą, ale my też nie – dodał.

Settimo Mineo

Jak podaje BBC, Settimo Mineo jako osoba związana z mafią miał w przeszłości prowadzić operacje między innymi w Palermo. Włoskie media opisują, że Mineo unikał korzystania z telefonu komórkowego i wolał chodzić niż podróżować samochodem. Został aresztowany w 1984 roku na polecenie prokuratora generalnego Giovanniego Falcone. Według ustaleń „La Repubblica” miał powiedzieć przesłuchującym: „Nie wiem, o kim mówisz, spadłem z chmur". Mineo został skazany na pięć lat pozbawienia wolności. Ponownie aresztowano go w 2006 roku.

Toto Rinna

W listopadzie 2017 roku we włoskim szpitalu w wieku 87 lat zmarł najpotężniejszy boss bossów sycylijskiej mafii Toto Rinna. Przypuszcza się, że Toto Rinna (wł. Salvatore Riina) w czasie mafijnej kariery zabił około 40 osób, a zlecił zabójstwa kilkuset. Miał pseudonim "La belva" (bestia – red.), który zawdzięczał swojej brutalności. Był również nazywany "Corto" (krótki – red.) ze względu na swój niski wzrost.

Rinna urodził się w Corleone i dołączył do mafii w wieku 18 lat po tym, jak dokonał zabójstwo na zlecenie. W 1958 brał udział w zabójstwie szefa Cosy Nostry Michele'a Navarry. Schedę po nim przejął Luciano Leggio, który w 1974 roku został skazany za zabójstwo Navarry. Wówczas Riina stał się szefem mafii. Toto Riina wszczął wojnę z włoskim państwem. Zabijał sędziów, prokuratorów, policjantów i polityków. Chciał w ten sposób zastraszyć władze Włoch.

Został aresztowany 15 stycznia 1993 roku w Palermo. Podczas zatrzymania zaklinał się, że jest zwykłym księgowym. W 2004 roku w więzieniu przebył dwa zawały serca. Od 2011 roku przebywał w więzieniu o zaostrzonym rygorze i z ograniczonymi możliwościami kontaktu ze światem zewnętrznym.

