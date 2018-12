COP 24 dopiero się zaczął, ale memów już jest pełno. Zobaczcie najlepsze

Zdjęcie prezydenta Andrzeja Dudy z Arnoldem Schwarzeneggerem to nie jedyny moment szczytu klimatycznego w Katowicach, nadający się do przeróbek i memów. Liczne wypowiedzi polskich polityków promujące energię węglową oraz obecny w naszych miastach smog też nie wyczerpują zakresu sytuacji wartych skomentowania. Dlatego też w naszych mediach społecznościowych aż roi się od memów i żartów z COP 24, mimo iż cała impreza zaczęła się dopiero 2 grudnia i potrwa aż do 14. Zobaczcie, co do tej pory stworzyli polscy internauci.

COP 24 w Katowicach

Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP (Conference of the Parties) to globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Polska dwukrotnie była ich gospodarzem - w 2008 r. w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. W 2018 r. szczyt klimatyczny po raz pierwszy odbędzie się w Katowicach. Wydarzenie zaplanowano w dniach 2-14 grudnia.

W ramach tegorocznego szczytu odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24), 14. Spotkanie Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencja sygnatariuszy Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W wydarzeniu uczestniczyć będzie ok. 20 tys. osób ze 190 krajów, w tym politycy, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

Lista nieobecnych

Wiadomo już, że do Katowic nie przyjadą najważniejsi światowi przywódcy. 29 listopada rzecznik Kremla przekazał, że prezydent Rosji Władimir Putin nie pojawi się w Polsce. Dmitrij Pieskow, cytowany przez agencję TASS podkreślił, że Rosja może być reprezentowana na konferencji przez innego urzędnika państwowego. Nie wskazał jednak nikogo konkretnego, kto miałby przyjechać na szczyt klimatyczny.

O liście nieobecnych podczas zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach mówił na antenie Radia ZET wiceszef MSZ Bartosz Cichocki. Polityk 30 listopada poinformował, że do Polski nie przyjedzie kanclerz Niemiec Angela Merkel. Nie będzie też Donalda Trumpa, prezydenta Ukrainy Petro Poroszenki, ani prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Greenpeace Polska o COP24

– Po porozumieniu paryskim świat zamówił raport, który miał pokazać, jak możemy się wywiązać z zaplanowanych tam zobowiązań. Ten raport został opublikowany i świat oczekuje, że rządzący odpowiedzą na apel naukowców – powiedział Robert Chyliński z Greenpeace Polska. Ekolog zwrócił uwagę, że nieobecność światowych liderów na szczycie COP24 w Katowicach może być „złym sygnałem”.

Ekolodzy apelują do polityków, aby ci jak najszybciej podjęli działania mające na celu ograniczenie skutków globalnego ocieplenia. Jednym z nich ma być natychmiastowe ograniczenie emisji CO2. Według naukowców, jeśli średnia temperatura na Ziemi wzrośnie jeszcze o pół stopnia Celsjusza, grozi nam katastrofa ekologiczna.

