Niechlujne sprawozdanie finansowe Nowoczesnej odrzuconej przez PKW. SN zwrócił się do TK

Państwowa Komisja Wyborcza nie przyjęła sprawozdania finansowego partii Nowoczesna. Sąd najwyższy, do którego wpłynęła skarga na uchwałę PKW, odesłał ją do Trybunału Konstytucyjnego. Do dokumentacji dotarli reporterzy RMF FM.