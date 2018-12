Ludmiła Kozłowska pochwaliła się zdjęciem z ambasadorem RP. „Wesołych Świąt, rządowi RP również!”

„Bardzo miło poznać jego ekscelencję ambasadora RP przy Belgii pana Artura Orzechowskiego i wspólnie śpiewać kolędy! Dołączam się do życzeń pana ambasadora, aby Polska była bezpieczna. Mam nadzieję, że bez zagrożenia, jakie ewidentnie stanowię, jest już o krok bliżej. Wesołych Świąt, rządowi RP również!” – napisała Kozłowska na swoim koncie na Twitterze. Z polskim dyplomatą miała okazję spotkać się w środę 5 grudnia na wieczorze wigilijnym dla Polonii zorganizowanym przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Organizatorzy zaznaczają, że została wprowadzona na przyjęcie jako osoba towarzysząca.

W kolejnych tweetach Kozłowska podkreśliła, że w tej sytuacji ataki na ambasadora Orzechowskiego są bezpodstawne. „Przesympatyczny człowiek, kulturalnie rozmawialiśmy i złożyliśmy sobie życzenia, pytał o moją sytuację. Jak normalni ludzie, tym bardziej w Święta. Potrzeba takich reprezentantów Polski w świecie! A za hejterów mi wsty”d – napisała. Podkreśliła, że do ich wspólnego spotkania nie doszło na terenie ambasady. „Smutne, że nawet w Święta musicie sączyć jad, dopisywać sobie politykę gdy ludzie zwyczajnie okazują sobie sympatię” – zwróciła się do osób atakujących ją na Twitterze.

Komentarz ambasady

Całą sprawę skomentowano też na oficjalnym profilu polskiej ambasady w Belgii. Fundację Otwarty Dialog określono tam jako „skompromitowaną”, a wspólne zdjęcie Kozłowskiej i Orzechowskiego „nieuczciwą manipulacją wizerunkiem dyplomaty RP”. Do zamieszania odniósł się też Dom Polski Wschodniej.

„Pani Kozlovska nie była zaproszona na uroczystość w Domu Polski Wschodniej, była tam obecna jako osoba towarzysząca jednemu z gości, o czym organizatorzy spotkania nie byli stosownie wcześniej powiadomieni” – czytamy w komunikacie. „Ubolewamy, że przyjęcie wigilijne Domu Polski Wschodniej organizowane z inicjatywy Polaków pracujących w instytucjach UE oraz polskiej administracji w Brukseli zostało wykorzystane do prywatnych, politycznych celów” – możemy przeczytać w oświadczeniu.

Polska deportuje Kozłowską

Kozłowska została deportowana z terytorium Unii Europejskiej po wpisaniu jej do Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) przez władze polskie. Tłumaczono wówczas, że stało się to na skutek otrzymania negatywnej opinii ABW dotyczącej wniosku Kozłowskiej o otrzymanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego w UE. Wątpliwości ABW dotyczyły finansowania Fundacji Otwarty Dialog, prowadzonej przez Kozłowską. Niektórej kraje UE nie uznały jednak tej argumentacji i zaprosiły Kozłowską do siebie.